N’oubliez pas les paroles du 9 décembre : l’élimination de Manon, qui est la nouvelle maestro ?

N’oubliez pas les paroles du 9 décembre 2025, élimination de Manon – Manon a finalement été éliminée ce mardi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle est repartie avec 50.000 euros de gains en 10 victoires.


N’oubliez pas les paroles du mardi 9 décembre 2025, Manon éliminée

Dans le détail ce mardi soir, Manon a été éliminée par Sébastien sur la première émission. Sébastien a fait une victoire à 10.000 euros avant de finalement se faire éliminer à son tour par Shirley. Celle-ci est devenue maestro avec une victoire sans gains.

N’oubliez pas les paroles du 9 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

