Demain Nous Appartient spoiler : Damien surprend Audrey et... (vidéo épisode du 12 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Audrey est rattrapé par son passé et les jours à venir s’annoncent tendus dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques, Damien arrive au Spoon alors qu’Audrey se dispute avec Théophile…











Damien ne sait pas de qui il s’agit mais comprend que c’est tendu entre eux. Audrey assure que tout va bien, Théophile se présente comme étant un vieil ami… Damien lui demande de laisser sa femme tranquille, la situation s’emballe : Théophile s’étonne qu’Audrey ne sache plus se défendre toute seule !

Audrey va-t-elle dire la vérité à Damien sur Théophile et le retour du père de Jack et Lizzie ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2094 du 12 décembre 2025 : Damien surprend Audrey et Théophile

