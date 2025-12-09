Un Si Grand Soleil du 10 décembre : Alex interroge Lucas, Alix va dans le mur (résumé épisode 1811 en avance)



Un si grand soleil du 10 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1811 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 10 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ça frappe à la porte chez Lucas, c’est Nathalie ! Elle veut savoir pourquoi Emma a finalement décidé de rester à Paris alors qu’elle devait rentrer aujourd’hui. Elle est convaincue qu’il y a un problème et demande s’ils se sont disputés. Lucas assure que non, elle a besoin de vacances. Nathalie connait sa fille, elle n’avait pas l’air bien. Elle demande si c’est à cause lui, s’il s’est mis dans des embrouilles. Lucas lui promet que non. Nathalie promet de le tenir pour responsable s’il lui arrive quoique se soit ! Lucas assure qu’elle ne doit pas s’inquiéter, Emma va très bien.

A la galerie, Alix reçoit un appel de Sybille. Elle dit n’avoir aucune nouvelle d’elle ou de Lucas, elle veut le disque dur. Alix assure qu’il est en lieu sur, elle va lui rendre. Sybille veut le disque et les documents ce soir, sinon elle s’occupera de Dimitri. Alix négocie pour faire l’échange demain. Sybille lui dit « tant pis pour Dimitri ». Alix assure qu’elle sera là ce soir sans faute. Sybille lui conseille de venir seule…



Alix panique, elle dit à Ulysse qu’elle est dans le mer**. Elle compte aller au rendez-vous mais sans le disque dur. Ulysse s’inquiète, il appelle ça du suicide ! Alix veut gagner du temps le temps que Bernier réussisse à faire parler le disque. Au même moment, Bernier est avec sa spécialiste. Elle dit qu’elle va y arriver mais il n’y est pas encore ! Il lui demande en combien de temps elle pense y arriver, mais elle ne sait pas. Elle explique que ça peut prendre plusieurs jours ! Bernier lui met la pression : sa cliente doit rendre le disque ce soir. Elle dit qu’elle n’aura pas fini. Bernier lui demande si elle peut le copier, elle explique que non.

Manu dépose Eve au lycée, elle veut rendre l’invitation aux Guerin. Il accepte, il voit Charlotte arriver et lui dit qu’il la trouve sympa. Eve note qu’après qu’elle lui ait parlé l’autre soir, elle allait mieux. A l’intérieur, Charlotte rend un livre à Pablo. Noura la voit et s’emporte : elle lui dit de dégager ! Pablo tente de calmer le jeu mais Noura ne veut plus qu’elle les approche. Charlotte est désolée et rappelle à Noura qu’elles sont amies. Noura est intraitable et lui crie dessus.

Chez L Cosmétiques, Alex débarque à l’entrepôt. Il vient voir Lucas pour la commande de contrefaçon. Lucas est tendu, Alex a quelques questions. Enric et Bilal les laissent. Alex lui parle du témoignage du vigile qui l’a vu dans les bureaux la nuit. Il explique qu’il cherchait ses clés près de la machine à café. Alex lui demande s’il a vu quelque chose d’étrange ce soir là, il dit que non. Lucas demande pourquoi il interroge le personnel, il pensait à un piratage extérieur. Alex dit qu’ils explorent toutes les pistes et ils vont trouver.

Noura est en boucle sur Charlotte, Pablo pense qu’elle abuse. Il lui dit qu’elle peut lui laisser une chance. Noura lui dit d’arrêter de la défendre, ça l’énerve encore plus. Et elle lui dit que s’il lui reparle, c’est fini entre eux ! Pablo est sous le choc. Plus tard, Noura vient parler à Eve. Elle demande à ne pas faire l’exposé avec Charlotte. Eve veut savoir ce qui s’est passé, elle demande à Charlotte de venir. Celle-ci est ok pour faire l’exposé, Eve refuse de changer. Elle leur dit de faire preuve de maturité quelque soit le problème entre elles.

Bernier est toujours avec l’experte informatique, qui dit faire son maximum.

Achille vient parler à Charlotte, il l’interroge sur sa dispute avec Noura. Charlotte ne répond pas, il lui dit qu’il n’insiste pas s’il a besoin de parler elle est là. Il propose de rentrer avec elle ce soir, mais elle l’envoie balader. Elle lui dit qu’ils ne se remettront jamais ensemble.

Ludo dit à Alix qu’elle n’a plus le choix, elle doit rendre le disque dur ! Alix refuse, elle est allée trop loin. Elle compte aller au rendez-vous et improviser pour avoir un délais. Ludo pense que c’est trop dangereux et propose de l’accompagner. Elle décline mais il lui dit qu’il n’a pas le choix, il va venir mais restera à distance. Alix a le sourire.

Becker interroge Alex au sujet des interrogatoires chez L Cosmétiques. Il dit ne rien avoir de concret, le comptable est nerveux mais il ne le voit pas mouillé dans un trafic de contrefaçon. Il pense que c’est peut être des hackeurs très forts.

Dans le tram, Charlotte dit tout à Salomé. Elle lui dit que tout le monde fait des erreurs, Noura peut comprendre. Elle pense qu’elle a besoin de temps pour redescendre mais Charlotte n’y croit pas.

Marie-Sophie est avec Soan en cuisine, elle est contente du boulot de Paloma sur la grippe. Elle demande à Charlotte de mettre la table mais elle dit ne pas avoir le temps. Marie-Sophie remarque qu’elle est sur son téléphone, Charlotte s’emporte et s’en va. Ils comprennent que quelque chose ne va pas mais préfèrent la laisser tranquille. Seule dans la salle de bain, Charlotte se regarde dans le miroir et s’insulte…

Ludo et Alix arrivent sur le lieu du rendez-vous. Ludo ne veut pas la laisser y aller seule, elle refuse. Elle lui dit de la rejoindre si elle n’est pas là dans 10min, il attend dans la voiture. Sybille finit par se montrer, elle dit avoir les documents comme convenu. Pour le disque, elle veut d’abord la preuve que Dimitri va bien ! Sybille lui dit qu’elle n’est pas en mesure de négocier, Alix dit qu’elles reprennent un rendez-vous : elle ramène le disque dur et elle Dimitri ! Sybille la menace avec son arme : Alix que c’est une mauvaise idée, quelqu’un sait qu’elle est là et si elle ne revient pas, il déposera le disque chez les flics. Sybille l’attrape et lui dit qu’elles vont aller le chercher ensemble !

