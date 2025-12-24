« Poulets grillés » : vos épisodes ce soir sur France 3 (24 décembre 2025)



Publicité





C’est des rediffusions de votre série « Poulets grillés » qui vous attendent ce mercredi soir sur France 3.





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 mais aussi également en streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Poulets grillés » : les épisodes de ce soir

« Les secrets de l’hôtel » : Qui a assassiné Sofia Popova, la femme de ménage de l’hôtel plein de charme tenu par la famille Leroy ? La 4e brigade se retrouve une nouvelle fois au cœur de l’enquête. Bien décidée à démontrer que son équipe, trop souvent sous-estimée, possède de réelles compétences, la commandante Capestan doit composer avec une hiérarchie sceptique, qui privilégie la thèse de l’accident. Mais l’apparition d’une seconde victime ne laisse bientôt plus place au doute. D’autant que la principale suspecte n’est autre qu’Eva, l’une des leurs. Le compte à rebours est lancé pour identifier le meurtrier qui sévit dans l’hôtel et laver leur collègue de tout soupçon.

« La belle et le clochard » : Toutes les polices de Lille sont sur le pont pour retrouver Cindy Joly, ancienne influenceuse enlevée. Toutes, sauf une. La commandante Capestan et les agents de la 4e Brigade héritent d’une mission jugée secondaire : faire la lumière sur la mort d’un SDF, Bernard Pouilloux. Mais derrière cette affaire apparemment banale se cache une réalité bien plus complexe. Déterminés à rendre sa dignité à Bernard, les « Poulets » découvrent peu à peu que les deux enquêtes pourraient être étroitement liées. Du centre hippique à une parade costumée à rollers, Capestan se lance alors dans une véritable course contre la montre pour comprendre ce qui est arrivé à Cindy et à Bernard.



Publicité





Interprètes

Avec : Barbara Cabrita (Anne Capestan), Hubert Delattre (Lebreton), Marie-Armelle Deguy (Eva), Marie Petiot (La poisse), Mohamed Belhadjine (Max), Janis Abrikh (Zac), Jean-Michel Lahmi (Buron), Sophie Duez (Lydia Cottard), Fantine Gelu (Cindy Joly),Clément Bigot (Timothé Cottard), Catherine Artigala (Lucienne Duprieux), Assouma Sow (Marie-Lou Pouilloux), Laura Boujenah (Camilla Chabrier), Paul Lenoir (Siderman), Renaud Hezeques (SDF dandy), Denis Beauvilain (vieux SDF), Savério Maligno (médecin urgentiste), Fethi Saidi (Christophe)