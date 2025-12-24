« Tout le monde chante : les stars fêtent Noël » : les artistes invités ce soir sur M6 (24 décembre 2025)



« Tout le monde chante : les stars fêtent Noël » au programme TV de ce mercredi 24 décembre 2025 – Ce soir à la télé, M6 vous propose de suivre l’émission « Tout le monde chante : les stars fêtent Noël », présentée par Elodie Gossuin et Jérôme Anthony. Et si vous passiez votre réveillon de Noël en musique ?





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur 6play







« Tout le monde chante : les stars fêtent Noël » du 24 décembre 2025, présentation

Pour célébrer les 20 ans de l’association « Tout le monde contre le cancer », les artistes que vous aimez feront briller la scène de l’Adidas Arena. Entre grands classiques de Noël et titres emblématiques, ils vous embarqueront pour une parenthèse féerique, pleine de magie et d’émotions.

Pascal Obispo, Julie Zenatti, David Hallyday, Linh, Bénabar, Mentissa, Aliocha Schneider, Chantal Goya, Claudio Capéo, Natasha St-Pier, Dany Brillant, Nâdiya, Julien Lieb… et bien d’autres encore répondront présents.



Les joueurs du PSG, la brigade de Top Chef, Carla Lazzari, Lenie, Jungeli, Charles Doré, les artistes du Cirque Phénix, les lutins du Pays du Père Noël et de nombreuses surprises viendront également illuminer cette soirée exceptionnelle.

Un grand rendez-vous de Noël, mêlant émotions, éclats de rire, chansons et instants de bonheur, pour faire rêver petits et grands à l’approche de la venue du Père Noël.