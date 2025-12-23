Demain Nous Appartient spoiler : Kevin flashe sur... (vidéo épisode du 26 décembre)



Demain nous appartient spoiler – Nouveau crush en vue pour Kévin dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors qu’il rejoint le stang d’Alex au marché de Noël pour faire des travaux d’intérêt général, il va flasher sur… Valentine !











Alex et Bruno se moquent de Kevin, qui revient travailler avec eux à reculons. Mais quand Valentine passe, Kevin retrouve le sourire ! Alex et Bruno le remarquent et ça les fait rire. Kevin demande à aller travailler au Little Spoon mais Alex lui rappelle que ce n’est pas à la carte…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2105 du 26 décembre 2025 : Kevin a un crush sur Valentine

