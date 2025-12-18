« Prodiges », c’est ce soir sur France 2 (18 décembre 2025)



« Prodiges » au programme TV du 18 décembre 2025 – Ce soir sur France 2, « Prodiges », le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année, est de retour ! Cette nouvelle édition promet de jolis moments, remplis d’émotions, dans un écrin aux couleurs de Noël.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay, streaming vidéo sur France.TV.







« Prodiges 2025 » : présentation

Pour cette nouvelle saison, Faustine Bollaert reprend les rênes de l’émission, entourée d’un jury prestigieux composé de la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, du virtuose du violoncelle Gautier Capuçon et de la soprano Julie Fuchs, triplement récompensée aux Victoires de la musique classique.

Comme les années précédentes, les téléspectateurs profiteront de trois soirées événement. Au total, 24 jeunes prodiges se succéderont lors de deux demi-finales, avant que seuls 12 d’entre eux n’accèdent à la grande finale. Âgés de 6 à 16 ans, ces talents du classique feront vibrer la scène en dévoilant leurs performances en chant, en danse ou à travers la pratique d’un instrument.



À l’issue de cette première soirée, le jury se réunira pour départager les 12 candidats et désigner, dans chaque catégorie, les deux Prodiges qui auront le plus marqué les esprits.

Les jeunes artistes seront accompagnés par la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani et son orchestre Divertimento.

Enfin, cette saison 12 de Prodiges peut compter sur une marraine d’exception : Esther Abrami, reconnue comme l’une des violonistes les plus talentueuses de sa génération.