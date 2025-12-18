« Petit ange » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (18 décembre)



Publicité





« Petit ange », c’est le téléfilm rediffusé ce mercredi 18 décembre 2025 sur France 3. Un téléfilm réalisé par Christian Bonnet avec Anny Duperey dans le rôle principal. Clara rouvre les portes du manoir de sa famille, qui va révéler de sombres secrets.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Petit ange » : l’histoire

À la disparition de son père, Clara décide de rouvrir Blanchefaille, un ancien manoir familial accroché à une falaise face à l’océan. Elle n’y était plus revenue depuis ses 7 ans, depuis le drame qui a laissé sa mère, Sybille, lourdement handicapée.

S’installer de nouveau dans cette demeure pourrait être l’occasion de réparer une relation distendue avec sa mère, mais aussi de tourner la page et de commencer une nouvelle vie avec Arthur, son récent mari, veuf et père d’une adolescente en quête, elle aussi, d’un nouveau départ.



Publicité





Pourtant, Blanchefaille ne se laisse pas apprivoiser. La maison, autrefois refuge pour des enfants placés, semble habitée par le passé : souvenirs refoulés, traces inquiétantes, présences invisibles… Peu à peu, des éléments troublants émergent et mettent au jour des secrets glaçants. L’enfance de Clara apparaît bien plus sombre que les images floues qu’elle en gardait ; sa jalousie, longtemps minimisée, refait surface, tout comme la mort suspecte d’un petit garçon placé, si cher à sa mère.

Dès lors, le doute s’installe. Clara aurait-elle été une enfant violente, capable de tuer ? Ce danger sommeille-t-il encore en elle ? Pourrait-elle représenter une menace pour Arthur et sa fille ? Et si la vérité dépassait de loin ce qu’elle redoutait ?

Interprètes

Avec Anny Duperey (Sybille Delestre), Alexia Barlier (Clara Malherbe), Arnaud Binard (Arthur), Daphné Girard (Mia), Julie Victor (Audrey Leroux), Julie Duquenoy (Sybille Delestre à 35 ans), Renaud Hézèques (Renaud Delestre)…