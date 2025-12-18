Star Academy estimations : Victor, Bastiaan, Ambre et Sarah favoris (SONDAGE)



Publicité





Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette neuvième semaine au château, les votes ne sont pas encore ouverts puisque l’on connaitra les nominés que lors du prime en direct samedi soir.











Publicité





C’est la semaine des face à face, Anouk est immunisée tandis que les huit autres élèves vont s’affronter en duel. Le public va voter durant le prime pour sauver le meilleur dans chaque duel. A l’issue de ces duels, on aura 4 nommés qui s’affronteront et les téléspectateurs voteront de nouveau pour sauver 3 d’entre eux, le dernier ne retournera pas au château.

On a lancé des sondages pour connaitre votre favori dans chaque duel. Actuellement selon nos sondages, à titre purement indicatif : Victor domine largement Théo avec 60% des votes, Bastiaan est loin devant Léa avec 66%, Ambre écrase Jeanne avec 70%, et Sarah a elle aussi une nette avance sur Mélissa avec 62%.

Autant dire que vos favoris se dessinent nettement cette semaine et que les votes devraient être moins serrés que les dernières semaines. Mais évidemment, tout peut changer lors des votes au cours du prime, où les prestations pourraient faire pencher la balance et inverser les tendances.



Publicité





Qui voulez-vous voir continuer l’aventure et passer Noël au château ? Continuez de nous donner votre avis en votant à nos sondages.

Sondages semaine 9

🔴 Victor face à Théo

Qui doit gagner le duel ? Victor Théo Résultats Vote

🔴 Bastiaan face à Léa

Qui doit gagner le duel ? Bastiaan Léa Résultats Vote

🔴 Ambre face à Jeanne

Qui doit gagner le duel ? Ambre Jeanne Résultats Vote

🔴 Mélissa face à Sarah

Qui doit gagner le duel ? Mélissa Sarah Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.