Star Academy 2025 : les artistes invités du 12ème prime dévoilés !



Publicité





Star Academy, liste des stars invités du 12ème prime du samedi 3 janvier 2026 – Deux jours après le dernier prime de la Star Academy 2025 et l’élimination de Mélissa, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce lundi soir avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce samedi 3 janvier 2026 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Publicité





Il s’agit de la semaine spéciale anciens et ce sera le 200ème prime. Les 7 élèves ouvriront le prime sur un medley des anciens hymnes et ils auront la chance de chanter aux côtés de Lara Fabian, Anisha Jo, Héléna et Ebony.

Chansons et artistes :

– Lara Fabian « La différence »

– Héléna « Capuche »

– Anisha Jo « A Natural Woman » d’Aretha Franklin

– Ebony « Creep » de Radiohead

– Medley Disney avec d’anciens académiciens



Publicité





A l’issue des évaluations de chant qui auront lieu demain, trois élèves seront nominés. Cette semaine, les nominés auront eux aussi des duos avec les artistes.

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations de danse du 29 décembre : Bastiaan, Sarah et Léa au top, Victor se loupe, le résumé complet

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.