Un Si Grand Soleil du 30 décembre : le piège de referme sur Jérémy (résumé épisode 1824 en avance)

Un si grand soleil du 30 décembre 2025, spoiler résumé de l'épisode 1824 en avance





Au petit matin chez Cécile, Florent demande à Margot de prendre ses rendez-vous toute la journée, il a rendez-vous chez un client pour un dossier. Margot est surprise mais accepte, elle lui souhaite bon courage.

Jérémy est tendu, il parle à Paloma de sa présentation de thèse. Il doit synthétisé et n’y arrive pas, il finit par l’envoyer balader et dit être complètement paumé. Paloma lui conseille d’en parler à Janet ce soir lors du barbecue mais il a oublié… Elle lui demande de ne juste pas être en retard et s’en va, énervée.



A l’hôpital, Laurine est avec Clémence. Elle demande à lui parler de son sujet de thèse. Elle dit avoir assisté à un coloc et veut ajouter quelques éléments à sa présentation.

Florent retrouve Claire, endormie dans sa voiture devant chez Franck. Elle dit qu’il n’a pas bougé de chez lui. Il lui dit de rentrer chez elle, il prend le relais mais à 14h30 il devra aller plaider. Claire le remercie d’être là, ils se prennent la main…

A l’hôpital, Claire prend son service. Elle se remémore des souvenirs avec Florent… Elle a le sourire, elle semble avoir toujours des sentiments pour lui.

Au commissariat, Aude parle de son fils de 16 ans à Alex. Il dit ne pas en avoir, il n’a jamais trouvé la maman et sa vie est un désert sentimental. Alex a un reçu un mail de l’administration pénitentiaire, il a la liste des gens qui ont rendu visite à Hélène au parloir : Claire et Victor Estrella ! Alex explique à Aude que Victor est l’ex d’Hélène et Claire, sa fille, une ancienne collègue. Aude pense que Claire a pu aider Hélène à s’enfuir et organiser sa cavale avec son père. Alex n’y croit pas mais ils vont les interroger.

Laurine couche encore avec Jérémy à l’hôpital mais il est tendu. Il dit qu’il bloque sur sa présentation. Il dit se noyer dans ses recherches et avoir du mal avec la synthèse… Elle lui parle du coloc dont elle a parlé à Clémence. Elle propose de lui filer ses notes, il accepte.

Florent surveille devant chez Franck. Il est 14h, il doit y aller et envoie un message à Claire.

Janet interroge David après ce qui s’est passé avec Hélène. Claire les rejoint, Janet lui demande si ça va. Claire dit ne pas réussir à trouver le sommeil, Janet se demande comment Hélène a pu en arriver là. Quand Janet s’éloigne, David demande à Claire des nouvelles d’Hélène. Elle dit qu’elle va bien, David lui dit qu’ils risquent gros par sa faute. Il pense qu’ils vont tous finir par se faire prendre. Claire la défend et lui dit de se reprendre.

Boris nage chez sa mère, Laurine est sur son ordinateur. Elle dit finir ses notes pour la présentation de thèse de Jérémy, qu’elle compte accuser de plagiat. Elle le traite de minable, Boris ne comprend pas qu’elle lui fasse ça alors qu’il n’a aucun rapport avec Janet. Laurine dit qu’il trompe sa femme et n’a aucun scrupule à récupérer son travail… Elle se fiche de ce qui va se passer pour lui.

Clément retrouve Janet, qui a mis le couvert pour 5 : elle a invité Alix ! Plus tard, Alix interroge Clément sur sa façon de cuisiner. Pendant ce temps là, Paloma explique à Janet que Jérémy est très stressé. Elle dit ensuite à Jérémy d’en profiter pour parler à Janet mais il assure que maintenant tout va bien, il a repris ses notes. Paloma lui reproche de ne rien lui avoir dit.

Franck sort de chez lui, Claire est là et s’apprête à rentrer chez lui. Florent est avec Cécile et Achille quand Claire l’appelle… Elle lui laisse un vocal et lui demande de la rappeler. Claire crochette la serrure et rentre ! Quand Franck rentre avec une pizza, Claire est toujours à l’intérieur ! Il s’installe avec sa pizza et sa bière, Claire est coincée sur le balcon !

