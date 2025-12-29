Pandore : qui sont les éliminés ? (résumé et replay épisode 2 du 29 décembre 2025)



Pandore, résumé et replay de l’épisode 2 du 29 décembre 2025 – Place à l’épisode 2 de Pandore ce lundi soir avec Olivier Minne. On retrouve Alban, Franck, et Coralie face à la boite de Pandore.











Les deux hommes refusent d’ouvrir la boite tandis que Coralie hésite… Olivier Minne annonce que la boite a été ouverte une fois ! C’est donc Coralie, Alexandre pense qu’elle a enlevé son buste pour le remplacer. Mais en réalité, Coralie était sacrifiée et elle a donc enlevé son propre buste ! La cagnotte commune tombe ainsi à 85000 euros.

Coralie a remplacé son buste par celui de… Elena ! Alexandre est sous le choc, il comprend que Coralie l’a dupé. Et celle-ci confirme avoir enlevé son propre buste.

Elena et Loïc éliminés

Alexandre et Elena s’affrontent en duel. Et c’est finalement Alexandre qui remporte le duel, Elena est éliminée !



On retrouve ensuite tout le monde dans le Sanctuaire. Coralie est de nouveau sacrifiée, sur vengeance d’Elena ! Et c’est Loïc qui est le second sacrifié !

Place au jeu mais ils sont plusieurs écartés d’emblée. Coralie n’a pas son destin entre les mains, elle n’a pas accès à l’épreuve ! C’est finalement Bruno qui remporte l’accès à la grotte. Il doit désigner deux personnes pour l’accompagner face à la boite de Pandore dans la grotte. Il choisit Virginie et Giovanni !

Coralie essaie de convaincre Virginie et Giovanni, en vain. Et Loïc avoue à Bruno qu’il est sacrifié. Bruno est en plein hésitation ! Mais au final, personne n’a ouvert la boite ! Coralie et Loïc vont donc s’affronter en duel. Coralie gagne le duel, Loïc est éliminé !

Retour au Sanctuaire. Alban a été sacrifié par Loïc. On ne nous montre pas le second sacrifié !

Pandore, le replay de l’épisode 2

Si vous avez loupé ce second épisode de Pandore, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+.

👉 Rendez-vous lundi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de Pandore !