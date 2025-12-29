Star Academy, les évaluations de danse du 29 décembre : Bastiaan, Sarah et Léa au top, Victor se loupe, le résumé complet



Publicité





Star Academy, les évaluations du 29 décembre 2025 – C’est ce lundi après-midi qu’avaient lieu les évaluations de danse de la semaine 11 de la Star Academy 2025. Les académiciens passent 3 évaluations cette semaine, ils ont débuté avec le théâtre ce matin (résumé ici) et ils enchainaient sur la danse cet après-midi.











Publicité





Avant l’évaluation de danse, les élèves ont eu un cours d’une heure avec Kamel Ouali pour apprendre une chorégraphie. Ils devaient danser sur « Avec le temps » de Léo Ferré avec une veste pour accessoire, l’idée étant de faire passer des choses sur le thème de la rupture. La fin était libre.

Face aux élèves pour ces évaluations : Michaël Goldman, Jonathan, Kamel Ouali et Malika Benjelloun (prof de danse en 2023 et 2024).

C’est Victor qui passe le premier. Difficile de se faire une idée mais son visage n’exprime pas grand chose… A la fin, Kamel souligne le fait qu’il n’a pas dansé avec la veste et Victor lâche un « oh mer** ».



Publicité





Théo passe ensuite. C’est différent, il danse vraiment avec la veste. C’est plus expressif et ça dégage plus que choses que Victor. Au château, les élèves assurent que c’était bien, ils ont aimé son interprétation.

Place à Sarah. C’est joli, son visage exprimee clairement la douleur. Michaël a l’air d’apprécier.

Après une coupure pour la quotidienne, on découvre l’évaluation de Léa. On est clairement sur un autre niveau ! C’est gracieux, elle interprète. Jonathan a l’air captivé mais Kamel n’a pas l’air emballé… A la fin elle donne la veste à Michaël.

On enchaine avec Bastiaan. Evidemment, son bon niveau de danse se ressent. Il joue à fond l’émotion, Kamel a l’air plus captivé. Et Michaël a le sourire. Bastiaan finit comme Léa, en mettant la veste sur la table des profs.

Anouk passe à son tour. C’est différent mais chargé en émotion, Kamel et Malika ont l’air émus et emballés.

On termine avec Ambre, qui a eu du mal pendant le cours avec Kamel. C’est joli, là aussi beaucoup d’émotion. Malika a l’air émue.

NOTRE AVIS SUR LES ÉVALUATIONS DE DANSE : Difficile de juger ces évaluations, la danse étant très différente ce ce que l’on est habitués à voir à la Star Academy. Seule certitude, Victor s’est loupé : il n’a pas dansé avec la veste comme demandé par Kamel ! Bastiaan a sans conteste livré la meilleure évaluation, suivi selon nous de Sarah, Léa et Anouk. Rappelons que la danse, comme le théâtre, comptera pour 25% de la note finale. Rendez-vous demain matin pour l’évaluation de chant !

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.