Star Academy du 23 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 23 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens. Une journée qui commence avec le cours de danse de Jonathan.











Jonathan leur apprend une chorégraphie pour les évaluations du lendemain et à la fin ils ont 15 seconde libres.

Sonnerie du calendrier de l’avent : c’est Pierre Garnier qui vient leur rendre visite ! Il partage son expérience et tout ce qu’il a vécu depuis sa sortie du château. La tournée Star Academy, sa tournée, son album. Ils passent un super moment ensemble et Pierre reste déjeuner avec eux.

Quand il repart, c’est l’heure du cours de chant de Sofia. Les académiciens la découvrent entrain de chanter sur un trampoline ! Ils passent tous dessus tout en chantant des chants de Noël. A la fin du cours, Ambre prend conseils auprès de Sofia pour les évaluations du lendemain.



Les élèves passent ensuite un à un devant Michaël et Jonathan pour présenter leurs projets de carte blanche. C’est celui ou celle qui sera premier des évaluations de mardi et donc immunisé qui aura son tableau carte blanche sur le prime.

Ambre décide de se coucher tôt, les autres répètent leurs évaluations.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 22 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.