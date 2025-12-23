Un Si Grand Soleil Spoiler : Claire va trop loin et risque gros, Victor s’implique (épisode du 25 décembre)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1821 du 24 décembre 2025 – Hélène va s’évader et se réfugier chez Claire, sans se soucier des conséquences, dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Et Claire va décider de ne pas prévenir la police ! Elle appelle son père en pleine nuit pour tout lui dire, Victor a alors une idée de lieu où planquer Hélène…











Publicité





Ils se retrouvent dans un hangar prêté par un ami de Victor. Claire soigne Hélène, elle a peur qu’elle fasse une septicémie. Quand elle rentre chez elle, Claire ment à Kira au sujet d’Hélène.

Le lendemain, Claire décide de tout dire à Florent. Il est sous le choc et ne comprend pas qu’elle se place en complice d’Hélène. Il l’informe qu’elle risque 3 ans de prison ferme et refuse de s’impliquer, il ne veut rien savoir.

A l’hôpital, Aude et Alex interrogent David. Ils sentent qu’il est nerveux et pensent qu’il est complice d’Hélène ! Aude veut le placer sur écoute mais Alex pense qu’ils n’ont pas assez d’éléments contre lui… Ils décident alors de le suivre. Claire, imprudente, appelle David pour le rassurer sur Hélène…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alix au plus bas, Claire amoureuse, les résumés jusqu’au 9 janvier 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici