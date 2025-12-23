Star Academy, les évaluations du 23 décembre : Sarah, Léa, Mélissa et Victor au dessus, Bastiaan moyen, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 23 décembre 2025 – C’est ce mardi matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 10 de la Star Academy 2025. Cette semaine, il s’agissait d’évaluations devant les élèves eux-mêmes avec à la clé, une immunité pour le prime de samedi soir.





Pour ces évaluations, les élèves passaient sur une chanson qu’ils ont choisi parmi une liste, et une danse sur une chorégraphie apprise par Jonathan la veille avec une partie créée à la fin.







Sarah ouvre le bal des évaluations

Sarah passe la première sur « Sign Of The Times » de Harry Styles. C’est du très haut niveau ! Jonathan remarque que Sarah n’a pas créé de chorégraphie, elle a repris une partie de son tableau sur « Roxane ».

Théo passe ensuite sur « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche et il s’accompagne au piano. Ça lui va bien et c’est globalement réussi. Les élèves le félicitent, Anouk aime le fait qu’il se soit accompagné au piano. Pour la danse, Bastiaan pense qu’il regarde trop le sol.



Anouk chante « I See Red » de Everybody Loves An Outlaw. Comme toujours avec Anouk, c’est réussi. Elle enchaine sur la danse. Mélissa annonce que c’est trop bien, Bastiaan salue son encrage. Du côté des profs, Sofia l’a trouvée en dessous et Marlène a senti son stress.

Léa enchaine avec « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche. C’est beau et puissant vocalement. Théo lui dit que c’était fou pour le chant, elle a tout, c’était incroyable. Bastiaan a trop aimé. Anouk dit que vocalement c’était parfait.

Bastiaan a choisi « Melodrama » de Théodora & Disiz. C’est clairement en dessous de ce qu’il fait d’habitude, mauvais choix de chanson. Mélissa aurait voulu qu’il en fasse plus sur le chant mais pour la danse c’était parfait. Léa salue son charisme, Ambre a trouvé ça canon. Au château, Michaël salue sa prise de risque.

Ambre passe sur « Tattoo » de Loreen. Sarah a aimé sa proposition, elle la trouve connectée à la musique. Elle l’a trouvée intense sur la danse. Bastiaan salue son « aura de popstar ». Au château, Sofia avoue que c’est la première fois qu’Ambre ne l’a pas transportée.

Place à Mélissa sur « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche. C’es clairement une évaluation très réussie ! On ne voit pas sa danse… Les élèves félicitent Mélissa vocalement. Ambre dit qu’elle a très bien dansé.

On termine avec Victor sur « Sign Of The Times » de Harry Styles. C’est très joli, Anouk a l’air émue. Mélissa lui reproche de ne pas avoir gardé son attitude du début à la fin. Théo l’a trouvé dedans, il a kiffé, et il a trouvé sa danse très belle. Léa a kiffé son chant, il l’a émue. Sarah a trouvé ça magnifique et hyper intense.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : aucun vrai raté aujourd’hui sur ces évaluations ! On a moins aimé Bastiaan que d’habitude alors qu’on a trouvé Sarah, Léa, Mélissa et Victor au dessus. Difficile de les départager. Il faudra logiquement attendre mardi soir en fin de quotidienne pour découvrir qui est immunisé.

