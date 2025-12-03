Plus Belle La Vie du 3 décembre 2025 : la mort d’Audrey, un espoir pour Louis (résumé + extrait vidéo épisode 477 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 3 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 477 de PBLV – Audrey va finalement mourir à l’hôpital cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Barbara va reprendre espoir : Louis va avoir une greffe de coeur !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 décembre 2025 – résumé de l’épisode 477

Yann retrouve Chloé place du Mistral. Il dit avoir obtenu son lieu de travail via son association et veut lui parler, mais Chloé refuse. Il reconnaît s’être mal comporté, affirme penser à elle chaque jour et lui attrape le bras. Chloé l’envoie promener. Il lui demande ensuite de ne rien dire à Charles… Elle accepte.

Au Mistral, Armand Billard interroge Thomas : il cherche des informations sur Chloé et veut savoir si son fils a bien gardé Elena la veille après un signalement. Thomas gaffe en disant que Chloé et Baptiste ne sont pas en couple. Armand comprend qu’ils ont menti pour obtenir leur logement et ouvre une enquête. Plus tard, Armand interroge ensuite Baptiste, qui jure n’avoir jamais menti au propriétaire. Luna défend le couple. Baptiste raconte qu’il est lui-même un ancien de l’ASE et assure que Chloé est une excellente mère. Luna ajoute qu’elle mérite une seconde chance.



Publicité





Chloé arrive au Pavillon des Fleurs, Luna lui annonce qu’Armand a laissé tomber l’enquête mais que c’est sa dernière chance. Chloé lui avoue avoir revu le père d’Elena. Luna lui conseille d’arrêter de travailler chez Charles pour ne pas le revoir, mais Chloé refuse.

Chez Charles, Chloé fait le ménage lorsque Yann arrive avec la nièce de Charles : ils annoncent qu’ils attendent un enfant. Sous le choc, Chloé part. Dans la rue, Yann la rattrape et n’hésite pas à la rabaisser sur son travail. Il menace de faire de sa vie un enfer si elle continue à travailler pour Charles.

À la résidence, Noémie garde Raphaël et Aurore qui écrivent leurs lettres au Père Noël. Vadim s’invite pour rédiger la sienne. Les enfants partis, Vadim insiste pour que Noémie lise sa lettre. Elle refuse ; il la glisse discrètement dans ses affaires.

À l’hôpital, Bahram informe Ariane qu’Audrey est dans un état critique et que Louis a très peu de chances. Audrey fait alors un arrêt cardiaque… Pendant ce temps là au Mistral, Thomas soigne Barbara qui s’est blessée en cuisinant. Elle est bouleversée à l’idée d’attendre la mort de quelqu’un pour une greffe. L’hôpital appelle : un cœur est disponible pour Louis. Une fois sur place, Barbara apprend que le cœur est compatible. Bahram reste évasif sur l’identité du donneur et lui précise que c’est confidentiel…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la chute des Kepler, Chloé perd espoir, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 3 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.