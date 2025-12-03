Star Academy : les duos et chansons du 8ème prime du 5 décembre dévoilés



Star Academy 2025, liste des duos et chansons du 8ème prime du vendredi 5 décembre 2025 – C’est vendredi qu’aura lieu le 8ème prime en direct de la Star Academy. Alors qu’un nouvel élève sera éliminé ce soir là, il s’agit d’un prime spécial comédie musiicales et les élèves auront la chance de performer avec Florent Pagny, Amir, Kendji Girac, et Selah Sue.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui vendredi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2025, la liste des chansons du prime 8 du 5 décembre

Les duos avec les artistes

– Florent Pagny « T’aimer encore » avec Sarah

– Kendji Girac « Un Dos Tres » avec Théo et Léo

– Amir « Complémentaire » avec Léa

– Selah Sue « Raggamuffin » avec Ambre

Les grands moments du prime

L’ouverture du prime : Anouk sur « Monopolis » de France Gall

Le tableau chanté / dansé : Sarah sur « Roxanne » de The Police

Battle du top 3 : non dévoilée



Le Musical :

Rôles principaux : Anouk jouera Mélodie, Bastiaan jouera Octave

Les meilleurs amis : Théo jouera Jazz (meilleur ami d’Octave), Ambre jouera la meilleure amie de Mélodie, et Léo le meilleur ami de Jazz

Le clan cheerleaders : Léa sera Aria (cheffe des cheerleaders) et Victor sera Carmen, son meilleur ami.

Narration : Sarah

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Jeanne « Bravo tu as gagné » de Mireille Mathieu

– Lily ?

– Mélissa ?

Sondage nominations semaine 7

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.