Les 12 coups de midi du 14 décembre : Cyprien décroche sa 4ème étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)

Les 12 coups de midi du 14 décembre 2025, 87ème victoire de Cyprien – C’est fait ! Cyprien a décroché sa quatrième étoile mystérieuse ce dimanche midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 87me victoire et a réussi son Coup de Maître avant de décrocher l’étoile mystérieuse en proposant Grace Kelly alors qu’il restait des cases et que son visage n’apparaissait pas !











Les 12 coups de midi du 14 décembre, Grace Kelly était sur l’étoile mystérieuse

Cyprien a remporté 10.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 28.105 euros. Sa cagnotte totalise désormais pas moins de 398.309 euros de gains et cadeaux !

Sur l’étoile mystérieuse, c’était donc Grace Kelly.

Explications des indices :

– Monte-Carlo car elle était princesse de Monaco

– le chat : elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat »

– le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué

– l’appareil photos en référence à son rôle dans le film « Fenêtre sur cour » où le héros est photographe professionnel

– les roses car une variété de rose baptisée ‘Princesse de Monaco’ lui a été dédiée en 1981



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+