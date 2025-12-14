Un Si Grand Soleil spoilers : Claire enquête, Alix inquiétée, les résumés jusqu’au 2 janvier 2026



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 2 janvier 2026 – Que va-t-il se passer début janver dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Florent et Claire vont mener l’enquête. Ils sont prêts à tout pour venir en aide à Hélène ! Pendant ce temps là, Alix se sent persécutée et elle est de nouveau dans la tourmente.

De son côté, Victor est inquiété par la police. Et Jérémy stresse pour l’échéance de sa thèse, loin d’imaginer les manigances de Laurine pour se venger.



Lundi 29 décembre 2025 (épisode 1824) : Tandis que Florent et Claire sont déterminés à obtenir des réponses, Alix a une désagréable surprise. De son côté, Becker ne veut pas se rater.

Mardi 30 décembre 2025 (épisodes 1825) : Alors que Claire prend des risques pour parvenir à ses fins, Jérémy stresse pour une échéance à venir. De son côté, Aude ne veut écarter aucune piste.

Mercredi 31 décembre 2025 (épisode 1826) : Alors que l’enquête de Claire prend un tour inattendu, Florent franchira-t-il la limite ? De son côté, Jérémy trouve toujours une solution à ses problèmes. Quant à Laurine, elle pense pouvoir parvenir à ses fins.

Jeudi 1er janvier 2026 (épisode 1827) : Claire se lance dans une partie de golf et fait une rencontre inattendue, pendant qu’Alix se sent persécutée. Victor, quant à lui, est dans le collimateur de la police.

Vendredi 2 janvier 2026 (épisode 1828) : Claire décide de faire appel à un ami pour l’aider. Pendant ce temps, Alix jure qu’elle est innocente, et Florent n’a plus trop la tête à ce qu’il fait.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 15 au 19 décembre 2025 en cliquant ICI

du 22 au 26 décembre 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.