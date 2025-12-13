Un Si Grand Soleil Spoilers : Charlotte se fait avoir, Hélène en danger, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 15 au 19 décembre 2025)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 15 au 19 décembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.


ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.

On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Charlotte, qui tombe amoureuse de Sacha. Ce dernier a 27 ans et il est directeur de communication… Charlotte se confie à Salomé, elle l’idéalise et a déjà couché avec lui. Mais Charlotte se fait avoir ! Sacha bosse chez L Cosmétiques et il drague tout ce qui bouge ! Muriel en parle même à Boris.

Pendant ce temps là, Claire débute une mission vaccination et prévention du cancer du sein en prison. Elle retrouve Hélène, qui ne va pas très bien et a qui on vient de refuser une remise de peine. Elle est droguée à son insu par sa co-détenue et en grand danger. On veut la tuer !


Quant à Dimitri, il se réveille sain et sauf à l’hôpital et Lucas lui annonce qu’ils sont libérés de Sybille grâce à Alix. Lucas se rend à la galerie pour la remercier.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 15 au 19 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 (épisode 1814) : Claire débute une nouvelle mission de travail auprès de femmes en prison. Quant à Emma, pardonnera t-elle Lucas de l’avoir entraîné dans une nouvelle mésaventure ?
Mardi 16 décembre 2025 (épisodes 1815) : Tandis que les ados trouvent que Noura va trop loin avec Charlotte, Claire recroise une vieille connaissance en prison : Hélène Dambreville.
Mercredi 17 décembre 2025 (épisode 1816) : Becker se découvre un petit héritage qui pourrait l’aider à réaliser un rêve. De son côté, Bertier tâte le terrain avec Nathalie. Serait-elle prête à lui laisser une nouvelle chance ?
Jeudi 18 décembre 2025 (épisode 1817) : Tandis qu’Hélène est prête à prendre des risques pour négocier une remise de peine, on s’inquiète à la galerie d’Alix : Chaligny semble préparer un mauvais coup.
Vendredi 19 décembre 2025 (épisode 1818) : Alors qu’au commissariat, l’arrivée d’une nouvelle recrue enchante Alex, chez L. Cosmétiques, Sacha acquiert une réputation de séducteur, ce qui ne plaît pas à Boris.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 15 au 19 décembre 2025

