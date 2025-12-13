Eurovision junior 2025, c’est ce samedi ! Découvrez la chanson de Lou Deleuze pour la France (VIDEO)



Eurovision junior 2025 France – C’est ce samedi après-midi à 17h qu’aura lieu la grande finale de l’Eurovision junior 2025. Vous vous demandez qui représentera la France ce 13 novembre 2025 à Tbilissi en Géorgie et avec quelle chanson ? Réponse.





C’est la jeune Lou Deleuze, 11 ans, qui représentera la France pour cette 23e édition de l’Eurovision Junior. A voir dès 17h sur France 4 ou sur france.tv







En direct de Tbilissi, Lou Deleuze défendra le titre « Ce monde » lors de l’Eurovision Junior. Le concours sera commenté par Stéphane Bern et Zoé Clauzure.



VIDEO EUROVISION JUNIOR la chanson qui représente la France

Eurovision junior 2025, la liste des 18 pays participants

Albanie, Allemagne, Arménie, Chypre, Estonie, Espagne, France, Géorgie, Irlande, Italie, Macédoine du Nord, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Saint-Marin et Ukraine

Eurovision junior 2025, le système de vote

La particularité de l’Eurovision Junior, c’est de pouvoir voter pour son propre pays, contrairement à l’Eurovision classique. Les antennes linéaires et numériques de France Télévisions seront fortement mobilisées, en étroite liaison avec les différents pays participants, pour inciter les publics français et européen à voter.

Les votes ont ouvert hier, vendredi 12 décembre, à 21h. Pour participer, il faut choisir trois pays en se connectant sur « jesc.tv ». La plateforme de vote fermera au tout début de l’émission, le samedi 13 décembre à 16h59, avant de rouvrir à l’issue de toutes les prestations pour une période de 15 minutes. Le grand gagnant de l’Eurovision Junior sera désigné grâce à un classement combiné : 50 % des voix du public et 50 % des votes des jurys nationaux.

Biographie de Lou Deleuze

Autrice-compositrice-interprète, elle grandit au cœur d’un univers familial bercé par la musique. Très tôt, Lou façonne un monde qui lui ressemble, à la croisée de la mélancolie et de la poésie. Une sensibilité profonde, portée par une interprétation habitée, qui révèle une jeune artiste résolument singulière.

De la scène à l’écran, Lou explore aussi le 7ᵉ art. Comédienne passionnée, elle enrichit son parcours musical par le jeu et l’émotion, donnant à son expression artistique une dimension encore plus intense et sincère.

Depuis l’âge de 7 ans, elle enchaîne les rôles dans des courts et longs-métrages ainsi que dans des séries, et marque également les esprits lors de son passage dans Incroyable Talent. Cette double expérience, entre caméras et projecteurs, forge son identité et nourrit une créativité libre et engagée.

Sa maturité, sa justesse et sa force d’âme ont naturellement convaincu France Télévisions et la délégation française de lui confier la mission de représenter la France à l’Eurovision Junior 2025, le 13 décembre à Tbilissi, en Géorgie.

Sur scène, Lou interprétera « Ce monde », une chanson écrite et composée spécialement pour elle par Linh. À travers des mots d’enfant, le titre capte avec une rare finesse les réalités de notre époque, entre doutes et espérance. Il fait résonner la voix d’une génération lucide, mais profondément tournée vers l’avenir.

Combattante dans l’âme, Lou incarne ce message avec intensité et émotion. Elle nous entraîne dans son monde de demain, portée par une énergie magnétique et une détermination sans faille, pour délivrer un message clair, puissant et résolument optimiste : ENSEMBLE, nous pouvons changer le monde de demain.