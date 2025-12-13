Audiences 12 décembre 2025 : « Astrid et Raphaëlle » loin devant « Bataille Navale »



Publicité





Audiences 12 décembre 2025 – C’est France 2 est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le final de la saison de « Astrid et Raphaëlle », qui a captivé 4,01 millions de téléspectateurs pour 23,6% de pda.





C’est devant TF1 avec le nouveau jeu d’Arthur « Bataille Navale », qui a réuni 1,91 millions de téléspectateurs pour 11,3%. C’est faible et 1 million de moins que la Star Academy vendredi dernier.







Publicité





Audiences 12 décembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec le prime de Noël de « Affaire Conclue », qui a intéressé million de téléspectateurs pour 6,3% de pda.

M6 suit avec la demi-finale de « Pékin Express : la route des glaces », suivi par 1,54 million de téléspectateurs pour 9,9% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie