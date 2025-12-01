Star Academy, les évaluations du 1er décembre : Bastiaan et Léa au top, Théo et Sarah se loupent, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 1er décembre 2025 – C’est ce lundi matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 7 de la Star Academy 2025. Il s’agissait d’évaluations individuelles sur le thème des comédies musicales. Chaque élève devait interpréter une chanson façon comédie musicale, avec la possibilité de préparer un texte d’intro et une mise en scène.











Bastiaan ouvre le bal de ces évaluations

C’est Bastiaan qui démarre ces évaluations sur « Danser encore » de Calogero. Bastiaan décide de mettre en scène une audition de danse avec Anouk, Ambre, Sarah, Victor et Léo en figurants. Il se blesse pendant son audition et la jurée, Anouk, lui dit qu’il est trop âgé. Bastiaan commence alors à chanter. C’est très réussi, Marlène est émue et ça se voit !

Mélissa passe ensuite sur « Coups et blessures » de BB Brunes, avec tous les autres, sauf Lily, en figurants. Elle a choisi pour thème une soirée entre collégiens, elle a un crush sur Mathis, joué par Bastiaan. L’univers est bien, c’est plein de peps, mais c’est un peu faible vocalement. Au château, Mélissa n’est pas totalement contente d’elle mais Lily la rassure.

Place à Victor sur « Fête de trop » d’Eddy de Pretto. Ils sont plusieurs à l’accompagner pour la mise en scène. Il est à fond dans son personnage, les autres le félicitent en repartant et il est content de lui. Clairement une évaluation réussie !



Anouk, immunisée, passe sur « Voyage voyage », la reprise d’Estelle. Théo P. l’accompagne pour la mise en scène. Il joue son père indifférent, qui part en voyage. Là encore, ça semble très bien.

On continue avec Lily sur « Danser encore » de Calogero. Elle s’est grimée pour faire plus âgée, accompagnée de Victor et Ambre. Elle est à fond dedans, c’est vraiment sympa, mais elle ressort pas contente d’elle.

Jeanne a choisi « Speed » de Zazie. Elle est accompagnée de Bastiaan, qui joue son fils. Elle regarde Bastiaan tout le temps, à en oublier les profs qu’elle ne regarde à aucun moment. On est pas du tout emballés par la proposition !

On enchaine avec Théo sur « Châtelet les Halles » de Florent Pagny. Il raconte l’histoire d’un jeune homme condamné à tort au XIXème siècle et incarcéré. Anouk et Bastiaan l’accompagnent au début et s’en vont quand il commence à chanter. Ludo et Victor entrent ensuite en scène. Théo est à fond mais vocalement c’est vraiment compliqué. Et clairement on ne voit pas le rapport entre la chanson, qui parle de la station de métro du même nom, et une prison.

Place à Sarah sur « Fête de trop » d’Eddy de Pretto. Elle explique aux profs qu’elle a réécrit la chanson pour que ça corresponde à ce qu’elle veut raconter. Elle interprète mais c’est clairement moins bien que d’habitude. En sortant, Sarah pense être nommée ! Elle est convaincue d’avoir tout raté, elle a oublié des paroles sur la fin.

Léo s’est mis en mode SDF pour interpréter « Danser encore » de Calogero. Jeanne l’accompagne pour la mise en scène avant qu’il commence à chanter. Il chante bien tout en interprétant, il danse, c’est une belle évaluation ! Quand il ressort, les autres le félicitent et il est content de lui.

On poursuit avec Ambre sur « Coups et blessures » de BB Brunes, accompagnée de Bastiaan, Victor, Mélissa et Anouk. Elle joue à fond son personnage et la mise en scène est bien pensée, Michaël a l’air d’adorer !

Et enfin, place à Léa sur « Ta main » de Grégoire. Elle est seule mais propose une belle mise en scène. Surement l’une des meilleures évaluations de cette matinée !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : On a beaucoup aimé les évaluations de Bastiaan, Léa, Ambre et Léo, clairement au dessus des autres. Du côté de ceux qu’on a trouvé en dessous, on dirait Théo, Sarah, Jeanne ou encore Mélissa. Qui seront les nominés ? Verdict mardi soir en fin de quotidienne.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.