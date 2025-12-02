« Tom et Lola » du 2 décembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3 (saison 2)



« Tom et Lola » au programme TV du mardi 2 décembre 2025 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série « Tom et Lola ». Au programme, 2 nouveaux épisodes inédits.





A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 2 décembre 2025

Épisode 3 : Immortelle

À l’Ifremer, centre de recherche dédié à la biologie marine, l’impensable se produit : un professeur est retrouvé mort, repêché dans une cuve envahie de méduses, le crâne fracassé. Très vite, Tom et Lola pressentent que ses recherches confidentielles, protégées par un épais voile de secrets, cachent une réalité bien plus sombre. Mais alors que Gaëlle s’apprête à effectuer l’autopsie, un événement inimaginable survient : le corps s’évanouit de l’institut médico-légal, comme s’il avait repris vie.

Épisode 4 : Seule contre tous

Au cœur de l’éclatante blancheur des salins, des jeunes tombent sur une scène macabre : un corps enfoui sous un amas de sel. Pour Gaëlle, la légiste, aucun doute n’est possible : la victime est morte depuis plusieurs années. Pourtant, Tom et Lola vont révéler une vérité déconcertante : cette femme, militante écologiste, était encore en vie il y a seulement deux semaines. Qui aurait pu vouloir la faire taire ? La direction d’une entreprise qui tente depuis longtemps d’implanter une usine dans les salins, peut-être ?…



Tom et Lola – rappel de la présentation de la saison 2

En fin de saison 1, Tom et Lola doivent choisir : préserver leur couple avec Cynthia et Guillaume ou sauver leur coloc, jugée incompatible par leurs partenaires. Leur refuge, pensé pour leur permettre d’être eux-mêmes, vacille sous la pression sociale qui ne comprend pas leur relation atypique.

Dans la saison 2, ils tentent de se conformer aux attentes en « normalisant » leurs histoires d’amour, mais cette quête de conformité tourne vite à la désillusion. Ils incarnent leur époque justement parce qu’ils refusent les étiquettes et redéfinissent sans cesse les frontières entre amitié, amour, couple et célibat. Pourquoi adopter un statut qui les éloigne d’eux-mêmes ? Et depuis quand les relations hommes-femmes devraient-elles être sans ambiguïté ?

Cette nouvelle saison suit leur chassé-croisé : deux amis oscillant entre l’envie de se remettre en couple et celle de rester fidèles à leur liberté. Tom et Lola réussiront-ils à s’éloigner l’un de l’autre, ou devront-ils admettre qu’ils sont peut-être faits pour être ensemble ?

Les interprètes

Avec : Dounia Coesens (Lola), Pierre-Yves Bon (Tom), Élodie Varlet (Gaelle), Grégoire Paturel (Jordan), Yassine Hitch (Mehdi), Évelyne El Garby Klaï (Suzanne), Marie-Hélène Lentini (Baya), Éva Lipmann (Morgane), Gabin Visona (Alexis), Leeloo Eyme (Ludivine)