Plus Belle La Vie spoilers : l’enquête piétine, la dernière chance des Kepler, les résumés jusqu’au 13 février 2026

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 13 février 2026 – Que va-t-il se passer dans quelques semaines dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 février 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que l’enquête va piétiner alors que les agressions se multiplient. Des preuves accablantes ne suffisent pas à convaincre et l’un des flics du Mistral décide de faire cavalier seul.

De leur côté, Eric et Antoine lancent leur agence de détectives et se lancent dans une première enquête. Pour les Kepler, il est temps de tenter une dernière chose avec Ophélie… Et l’église du Mistral fait parler les habitants.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 2 au 6 février 2026

Lundi 9 février 2026 (épisode 515) : Dans leur enquête, les policiers cherchent à comprendre le lien entre les différentes agressions. Pendant ce temps, une Mistralienne fait appel à Eric et Laura pour retrouver une amie d’enfance. De leur côté, les Kepler jouent leurs dernières cartes avec Ophélie.

Mardi 10 février 2026 (épisode 516) : De retour sur la scène de crime, certaines incohérences sèment le trouble chez les policiers. Alors que le chantier de la sacristie démarre, des tensions se font déjà ressentir. À la résidence, Steve manque de délicatesse à l’égard d’un ami qui lui en veut toujours.

Mercredi 11 février 2026 (épisode 517) : Une précieuse découverte permet aux policiers de mettre la main sur un nouveau suspect. A l’agence, Eric est sous le choc quand il réalise enfin qui est l’amie d’enfance qu’il recherche. En parallèle, Steve bénéficie d’une aide inattendue dans son enquête…

Jeudi 12 février 2026 (épisode 518) : Malgré des preuves accablantes, les policiers ont toujours du mal à recoller les morceaux. Au Mistral, Thomas reçoit un appel alarmant du Père André. Lors d’une consultation, Apolline fait une découverte troublante.

Vendredi 13 février 2026 (épisode 519) : Alors que l’enquête piétine et malgré le danger, un mistralien décide de faire cavalier seul. Riva, quant à lui, piqué dans son orgueil, se met en tête de retrouver une amie de lycée. Depuis l’événement de la veille, l’église du Mistral suscite la curiosité de tous.

