Audiences 3 janvier : la Star Academy leader devant « Enquête parallèle »

Audiences 3 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le 12ème prime de la saison de la Star Academy, qui a réuni 3,86 millions de téléspectateurs pour 19,3%.


C’est devant France 3 avec le téléfilm inédit « Enquête parallèle », qui a captivé 3,80 millions de téléspectateurs pour 19,1% de pda.

© Nicolas Robin – France Télévisions – Brain Productions


Audiences 3 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un inédit de « The Floor », qui a intéressé 2,89% millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.

M6 est derrière avec une rediffusion de « Mary Poppins », suivie par 1,11 millions de téléspectateurs pour 6,2% de pda.


France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 852.000 téléspectateurs pour 4,3% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

