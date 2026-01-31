Audiences 30 janvier 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant « Cassandre »

Audiences 30 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le second prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars », qui a captivé 2,89 millions de téléspectateurs en moyenne pour 16,4 de pda.


C’est devant France 3 avec une rediffusion de la série « Cassandre », qui a rassemblé 2,75 million de téléspectateurs pour 16,1 de pda.

Audiences 30 janvier 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant « Les Bodin's »
Audiences 30 janvier 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la soirée inédite « Les Bodin’s ouvrent un gîte », qui a intéressé 2,06 millions de téléspectateurs pour 13,1 de pda.

France 2 suit avec le concert du « Gala des Pièces Jaunes », qui a intéressé 1,18 million de téléspectateurs pour 6,7%de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

