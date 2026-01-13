Demain Nous Appartient du 13 janvier : la police fait une découverte, Basile débarque à Sète (résumé + vidéo épisode 2117 en avance)



Demain nous appartient du 13 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2117 de DNA – La police va faire une découverte choc sur Basile ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et ce dernier débarque à Sète !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 13 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2117

À l’hôpital, Victoire annonce que la luxation de Maud est réduite, mais qu’une fracture nécessite une attelle et de la rééducation. Reconnaissante, Maud remercie Chloé de lui avoir reboîté l’épaule. Au commissariat, Chloé signe sa déposition. Martin la rassure sur l’état de Maud, puis évoque Basile, suspecté d’avoir tué son cousin. Apprenant que l’enquête est gérée par Alès, il se montre contrarié, mais grâce à Raphaëlle et à l’intervention de son père, Martin récupère finalement le dossier et mobilise son équipe.

Au lycée, Erica évite son téléphone avant d’avouer à son fils Marceau qu’elle est victime de harcèlement, qu’il pense être le fait d’un élève. Dans la soirée, Basile arrive à Sète à moto et demande son chemin vers le lycée Brassens…



L’enquête progresse : des traces confirment qu’un corps a été traîné puis déplacé près du refuge, mais l’ADN reste inconnu. Karim découvre surtout que l’histoire du cousin était fausse : Basile, le gérant du refuge, est en réalité le frère d’Erica.

Au Spoon, Mona veut s’opposer à Charles, mais Audrey tente d’apaiser la situation. Charles critique Audrey et s’en prend à Mona en modifiant la carte, sous la menace d’un licenciement. Finalement, Victor et Charles rappellent à Bart qu’il n’a plus voix au chapitre sur la direction, tout en lui laissant la gestion quotidienne et son équipe.

Aux Halles, Marianne soutient Alain, toujours rongé par la culpabilité, et l’invite à dîner au Spoon. Sébastien leur offre des places d’opéra et finit par se joindre au repas. Plus tard, Marianne réalise que l’anniversaire de Renaud lui était complètement sorti de l’esprit et prend conscience qu’elle a appris à vivre sans lui…

VIDÉO Demain nous appartient du 13 janvier 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.