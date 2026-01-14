Les 12 coups de midi du 14 janvier : Cyprien toujours pas éliminé, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 14 janvier 2026, 116ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 300 euros à partager avec un téléspectateur aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 14 janvier, sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle de Cyprien monte ainsi au total de 523.934 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, un âne est toujours entrain d’apparaitre en nouvel indice. Il s’ajoute aux précédents indices : le désert d’Oman en photo de fond, un avion de chasse, un erlenmeyer, un flacon de parfum, et un couteau de boucher.

Avec ces indices, on pense toujours à Oscar Isaac : le désert d’Oman et l’avion pour « Stars Wars », l’erlenmeyer et le couteau de boucher pour son rôle de scientifique dans « Frankenstein », et le parfum car il est connu pour avoir déclaré ne jamais en porter.

En cette semaine spéciale Pièces Jaunes, les 12 coups de midi ont déjà récoltés 46.000 euros.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford, Johnny Depp

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+