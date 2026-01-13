Demain Nous Appartient spoiler : Sara et Damien font une découverte capitale (vidéo épisode du 16 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Sara et Damien vont faire une découverte choc sur le harceleur d’Erica dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’ils cherchent la moto du harceleur, Damien réussit à identifier son propriétaire !











Au commissariat de Sète, Sara éprouve des difficultés à identifier l’homme qui harcèle Erica. De son côté, Damien, qui a recoupé toutes les informations à leur disposition, annonce qu’il croit avoir mis la main sur le suspect : un certain Mathieu Bouvard.

Mais un élément troublant retient l’attention de Sara : Mathieu a été scolarisé dans le même lycée que Basile Vidal, le frère d’Erica. Or, Basile n’a jamais évoqué ce lien pour le moins étrange…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2120 du 16 janvier 2026 : Damien identifie le harceleur

