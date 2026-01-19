Demain Nous Appartient du 19 janvier : Mathieu agresse Bart et menace Erica ! (résumé + vidéo épisode 2121 en avance)



Demain nous appartient du 19 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2121 de DNA – Mathieu va agresser Bart ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et il va ensuite menacer Erica en utilisant Marceau !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 19 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2121

Alors qu’il est au téléphone avec Charles, Bart est agressé chez lui par Mathieu, qui tente de l’étrangler avant de prendre la fuite. Bart le poursuit en vain, puis appelle Erica pour la prévenir et lui assure qu’il va bien avant de contacter la police. Très choquée, Erica finit par avouer à Marceau toute la vérité sur son stalker. Au commissariat, Karim et Roxane constatent qu’aucune trace de Mathieu n’a été retrouvée et redoutent qu’il cherche désormais à approcher directement Erica. Au Spoon, Erica, Bart, Marceau et Basile se retrouvent et décident d’être extrêmement vigilants.

De retour au lycée, Erica reçoit un message de Mathieu via son profil Aragon23. Il lui envoie une vidéo montrant Marceau en cours de sport, puis lui pose un ultimatum : il laissera son fils tranquille si elle accepte de le rejoindre seule. Erica récupère un cutter, trompe le policier chargé de sa surveillance et se rend au lieu du rendez-vous. Le soir, elle retrouve Mathieu dans une ruelle et accepte de le suivre à l’intérieur pour discuter…



De son côté, Aaron, perdu parmi ses nombreux matchs sur une appli de rencontres, est aidé par Victoire à faire un choix. Il contacte Marion, sans savoir qu’elle est en réalité substitut du procureur et qu’elle se trouve à quelques mètres de lui, à l’hôpital.

Au lycée, Esmée confie à sa mère sa grande timidité face à Bastien. Violette avoue à Charles avoir couché avec lui pendant le boot camp, tout en assurant que cela n’a rien changé. En classe, un mot qu’Esmée glisse à Bastien est intercepté et lu à voix haute par le professeur, provoquant une vive gêne. Après les cours, Esmée et Bastien se retrouvent finalement pour une promenade dans un parc.

VIDÉO Demain nous appartient du 19 janvier 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.