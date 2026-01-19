Star Academy, les évaluations du 19 janvier : Léa se loupe, Sarah impressionne, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 19 janvier 2026 – C’est ce lundi matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 14 de la Star Academy 2025. Cette semaine, Sarah et Léa, qui s’affrontent sur la première demi-finale, passaient non pas devant les profs mais devant des professionnels : Louane pour le chant, Paul Mirabel pour le théâtre, et Mehdi Kerkouche pour la danse.











Louane avait donné une liste de 5 chansons au choix et Mehdi a imposé une chanson pour leur choré de danse. A la clé pour le coup de coeur de ces évaluations : choisir la chanson de l’une des battles de la demi-finale de samedi !

Léa oublie ses paroles

Léa passe sur « Hopelessly Devoted To You » d’Olivia Newton-John (Grease). Louane sort un « oh wouah » à la fin, signe qu’elle a adoré. Léa enchaine avec la danse, sur une choré qu’elle a préparé. Pour le théâtre, elle tire au sort un sujet d’impro : « tu reçois un César en direct des millions de téléspectateurs ». Les profs ne rient pas. On a les commentaires en direct : Léa a oublié des paroles et ça s’est vu sur son visage, Louane lui conseille de ne pas montrer quand elle fait une erreur, elle ajoute qu’elle chante divinement bien. Mehdi la félicite, il a trouvé ça super. Et Paul se dit bluffé par le chant, pour le théâtre il a aimé qu’elle assume ses choix.

Sarah passe ensuite. Elle chante « Man I Need » d’Olivia Dean. Louane a un grand sourire et lui dit « bravo ». Pour la danse, Sarah avoue à Mehdi avoir eu très peur à l’écoute de la chanson. Elle fait sa danse et ils ont l’air content. Elle tire ensuite son sujet d’impro : « Tu fais ton premier Olympia et tu oublies complètement les paroles de ta chanson en live ». Ils l’applaudissent. Commentaires des pros : ils la félicitent. Louane dit que pour la chanson, c’était impressionnant. Elle était à l’aise, ça paraissait simple. Elle se dit complètement bluffée. Mehdi assure que sa danse était réussie, elle se l’ait réappropriée et elle a pris du plaisir. Paul se dit impressionné par le chant et la choré, mais elle a aussi un capital sympathique extraordinaire. Il a aimé ce qu’elle a proposé, elle les embarque juste avec son naturel. Il la trouve « trop cool » et la félicite !



NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : de belles évaluations avec un enjeu moindre. On a trouvé Sarah au dessus, sans aucune erreur sur la chanson. Léa était trop stressée, d’où son oubli de paroles.

