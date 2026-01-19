Open d’Australie : suivre Martinez / Djokovic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis Open d’Australie – Martinez / Djokovic en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce lundi 19 janvier 2025 sur Eurosport ! Le premier tour de l’Open d’Australie se poursuit ce matin à Melbourne avec l’entrée en lice de Novak Djokovic face à Pedro Martinez.





Novak Djokovic fait son entrée en lice aujourd’hui à l’Open d’Australie face à l’Espagnol Pedro Martínez. Dix fois vainqueur à Melbourne, le Serbe aborde ce premier tour avec l’ambition de lancer parfaitement sa quête d’un nouveau titre du Grand Chelem, dans un tournoi qui lui réussit comme nul autre.



En face, Pedro Martínez tentera de déjouer les pronostics et de profiter de ce match prestigieux sur la Rod Laver Arena pour se mesurer au plus grand joueur de l’histoire. Un duel a priori déséquilibré, mais toujours riche d’enseignements pour l’entame du tournoi.

Open d’Australie Martinez / Djokovic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à partir de 11h.

Sur le site de l’Open d’Australie, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Martinez / Djokovic, 1er tour du tournoi de tennis de Open d’Australie, un match à suivre ce matin sur Eurosport.