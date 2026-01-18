Demain Nous Appartient spoiler : Erica soupçonnée de meurtre ! (vidéo épisode du 21 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Erica va se retrouver dans de sales draps dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et pour cause, alors que Mathieu va être retrouvé mort dans l’appartement où il retenait Erica, celle-ci est soupçonnée de l’avoir tué !











Au commissariat, Erica Vidal est auditionnée par Karim, qui cherche à retracer le déroulement des événements. Elle soutient que Bouvard l’a suivie uniquement jusqu’au Spoon, tandis que Karim envisage la thèse d’un homicide commis en état de légitime défense… Erica, de son côté, réfute catégoriquement toute implication dans son meurtre, elle ne savait même pas que Mathieu était mort !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2123 du 21 janvier 2026 : Erica accusée du meurtre de Mathieu

