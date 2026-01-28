Plus Belle La Vie du 28 janvier 2026 : la police découvre le passé de Noémie (résumé + extrait vidéo épisode 507 en avance)



Plus belle la vie du 28 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 507 de PBLV – La police va découvrir le passé de Noémie ce soir dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Théo échappe à la police après avoir fait disparaitre l’ordinateur de Noémie…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 janvier 2026 – résumé de l’épisode 507

Patrick et Jean-Paul forcent Théo à ouvrir son casier, pensant qu’il gagne du temps. Quand il y parvient enfin, il est vide. Théo affirme qu’au moment de l’agression de Noémie et Vadim, il passait le code de la route. Jean-Paul fait vérifier. Morgane se rend à l’auto-école : le moniteur décrit Théo comme un élève sérieux, qui a fait un sans faute à l’examen du code, passé le vendredi 23 janvier à 17h30 — exactement pendant l’agression de Noémie. Son alibi tient.

Au Pavillon des Fleurs, Blanche ne comprend pas comment l’ordinateur de Noémie a pu disparaître du casier retrouvé vide. Vadim pense qu’il a du voir qu’elle l’avait suivi et il l’a enlevé. Noémie, furieuse, dit vouloir s’en prendre à Théo. Blanche propose de l’aider à reconstruire son travail, comme elle l’avait fait pour Hector Kepler.



En babysitting, Noémie explose contre Lucie qui insiste pour qu’elle lui fasse répéter une pièce de théâtre. Elle s’emporte, un couteau à la main. Lucie est terrorisée. Au même moment au commissariat, Morgane découvre que Noémie est quasi inexistante en ligne. Mais elle a découvert que son père, Antoine Mai, s’est suicidé en 2013 après une fausse accusation de meurtre. Jean-Paul s’est rendu à la fac et a obtenu le mémoire de Noémie : elle y répertorie uniquement des criminels arrêtés par Patrick et Jean-Paul. Inquiets, ils foncent chez eux et trouvent la porte entrouverte…

À la résidence, Yolande questionne Apolline sur une affiche du Cercle d’Aphrodite. La discussion dérive sur le vaginisme, dont Apolline avoue souffrir. Apolline accompagne une résidente atteinte de vaginisme au cabinet de Léa, qu’elle remercie ensuite d’avoir accepté d’être médecin référent de l’association. Plus tard, déçue que Steve annule un concert, Apolline décide d’inviter Léa à sa place.

Djawad veille sur Ariane, mais elle s’inquiète de l’absence de Zoé. Il pense qu’elle est partie courir, mais la liste de prénoms étranges qu’elle a laissée sur le frigo intrigue Ariane. À la fac, Zoé vole la clé du bureau du directeur et en ressort avec un objet important. Impressionnée, Mathilde estime qu’elle doit devenir la porte-parole du mouvement.

