Demain Nous Appartient du 30 janvier : Roxane découvre la vérité sur Vahina (résumé + vidéo épisode 2130 en avance)

Demain nous appartient du 30 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2130 de DNA – Alors que rien ne va plus avec Sara, Roxane va finalement découvrir la vérité au sujet de Vahina ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Sara va-t-elle enfin ouvrir les yeux ?





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 30 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2130

Après le départ de Roxane, Vahina présente ses excuses à Sara et propose de s’en aller pour ne pas créer de tensions. Mais Sara lui demande de rester. Lorsque Vahina tente de l’embrasser, Sara se recule et affirme qu’elle aime sa femme et qu’il ne se passera rien entre elles. Vahina s’excuse ensuite et répond à l’appel d’un numéro masqué. De son côté, Roxane se confie à Bart : elle est persuadée que Vahina représente un danger pour son couple. Plus tard, Roxane et Sara se retrouvent au commissariat, où leur dispute au sujet de Vahina reprend.

Aaron, lui, raconte à Soraya qu’il a eu un rapport qu’il a mal vécu avec une cliente méprisante. Même s’il prétend que ce n’est qu’une mauvaise expérience, il est profondément troublé : il abuse du café et n’est pas en état d’opérer. Poussé par Victoire, il finit par annuler son intervention, tout en refusant d’admettre qu’il ne va pas bien.



Dans la soirée, Roxane fait des recherches sur Vahina et découvre qu’elle se prostitue sous le nom de Joy. En rentrant chez elle, elle constate que Vahina a disparu et que des traces de lutte sont visibles dans le salon. Pendant ce temps là, Vahina, avec un bleu au bras, se trouve dans un hôtel avec un client.

Soraya, de son côté, s’inquiète du comportement étrange de Fred, qu’elle trouve de plus en plus lunaire. Romain, lui, confie à Noor qu’il veut continuer à la voir mais sans s’engager, car il pense encore à Océane. Noor accepte. Au lycée, Diane comprend rapidement qu’Ellie a un faible pour Violette. Lors d’une distribution de repas, Bastien et Esmée se rapprochent et échangent leur premier baiser. Mais le soir, quand Violette apprend ce qu’il s’est passé entre eux, elle accuse mal le coup…

VIDÉO Demain nous appartient du 30 janvier 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.