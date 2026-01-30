Plus Belle La Vie du 30 janvier 2026 : nouvelle agression, Théo arrêté (résumé + extrait vidéo épisode 509 en avance)



Plus belle la vie du 30 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 509 de PBLV – Théo est arrêté par la police et placé en garde à vue cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Blanche subit une nouvelle agression !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 janvier 2026 – résumé de l’épisode 509

Blanche est au commissariat avec Patrick. Très choquée, elle raconte que Théo a failli lui casser le poignet et l’a insultée avec une vraie haine. Elle montre à Patrick la photo que Théo cherchait à récupérer et lui remet la carte SD. Pendant ce temps là, Jean-Paul se rend à l’auto-école pour vérifier l’emploi du temps de Théo Bonant. Le moniteur doute qu’il ait pu envoyer un remplaçant à l’examen : les identités sont contrôlées et Théo est plutôt à l’aise.

Charlotte améliore la photo : c’est flou, mais Morgane affirme que Blanche reconnaît la montre de Théo. Patrick juge la preuve insuffisante et évoque aussi l’absence de témoin pour l’agression. Il s’inquiète ensuite pour Vadim après sa rupture. Jean-Paul découvre grâce à une caméra qu’un homme ressemblant à Théo s’est présenté à l’examen du code à 17h30. Soupçonnant un faux alibi, il retrouve le sosie, qui avoue avoir rendu service à Théo.



Théo est arrêté. Il reconnaît avoir triché au code à cause du stress mais affirme être resté seul chez lui pendant l’examen. Patrick lui montre la photo de Blanche où l’on distingue sa montre. Théo nie, il est placé en garde à vue et demande un avocat. Au Pavillon des Fleurs, Vadim retrouve Blanche. Elle lui apprend que sa photo est sélectionnée à un concours, mais il est abattu par sa rupture avec Noémie. Alors qu’ils parlent de l’agression, un pot de fleurs chute juste à côté de la tête de Blanche.

Ulysse confronte Vanessa après avoir vu une photo d’elle serveuse au Mistral. Elle parle d’un simple défi lancé par Thomas pour se changer les idées, mais Ulysse craint l’impact sur son image. Il la trouve dans le déni ; elle admet surtout avoir peur que leurs problèmes soient liés à Ophélie. Plus tard, Vanessa met fin à sa collaboration avec Thomas pour gérer la situation de crise et arrêter de fuir. Il se sent abandonné, elle le rassure et promet de passer le voir.

Steve annonce à Apolline qu’il peut finalement l’accompagner à un concert, mais elle dit avoir déjà proposé la place à quelqu’un d’autre. Yolande propose alors à Steve de l’aider pour le bingo. Pendant ce temps là, Jean-Paul est avec Léa, elle s’inquiète pour les enfants et veut annuler le concert prévu avec une copine. Mais Jean-Paul l’encourage à y aller. Plus tard, Léa rejoint Apolline pour le concert. Elles se complimentent et décident de se tutoyer…

