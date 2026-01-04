Demain Nous Appartient spoilers : Erica menacée, un terrible accident, les résumés jusqu’au 23 janvier 2026



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 22 janvier 2026 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2026.











On peut déjà vous dire que les choses ne vont pas s’arranger pour Erica… Harcelée depuis des semaines, elle est maintenant victime de menaces sur ses proches. Elle est en plein cauchemar et ça ne fait que commencer !

De leur côté, Chloé et Raphaëlle sont toujours en froid. Raphaëlle en veut toujours terrible à Chloé concernant Maud.

Pendant ce temps là, Aaron cherche l’amour tandis que Sara est victime d’un accident. A-t-il un lien avec les menaces sur Erica ?



Les résumés de DNA du 19 au 23 janvier 2026

Lundi 19 janvier 2026 (épisode 2121) : Mathieu, le harceleur d’Erica, menace de s’en prendre à ses proches. La vie sentimentale d’Aaron s’immisce à l’hôpital. La confidence de Violette laisse Charles sans voix.

Mardi 20 janvier 2026 (épisodes 2122) : Le cauchemar d’Erica ne fait que commencer. Pour Aaron, un date peut en cacher un autre… Attiré par Esmée, Bastien commence à délaisser Violette.

Mercredi 21 janvier 2026 (épisode 2123) : Les soupçons se resserrent autour des proches d’Erica. Fred tente de rassurer Samuel sur son état. Un conflit générationnel laisse Adam sur la touche lors d’un dîner chez Soizic.

Jeudi 22 janvier 2026 (épisode 2124) : L’enquête sur les Vidal fait un bond grâce à l’instinct de Karim. Raphaëlle n’est pas prête à pardonner Chloé. Adam se précipite par peur de perdre Gloria.

Vendredi 23 janvier 2026 (épisode 2125) : L’accident de Sara pose de nombreuses questions. A l’anniversaire surprise de Soraya, Noor est aussi gâtée. Chloé et Raphaëlle ont enfin une discussion.

