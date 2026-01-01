Star Academy estimations : Anouk en baisse, Victor remonte, Théo dernier (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à deux jours du prime et de l’élimination d’un nouvel académicien. Qui d’Anouk, Victor ou Théo sera le prochain à quitter l’aventure ?





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours Anouk qui est largement en tête avec 45% des votes.







Anouk est en baisse mais elle garde une solide avance sur Victor, 2ème mais en hausse avec 32%. De son côté, Théo reste dernier et stable avec 22% des votes de notre sondage ce soir.

Cette semaine encore, les téléspectateurs sont appelés à voter afin de sauver deux des trois nominés. Le candidat arrivant en dernière position sera éliminé définitivement et ne regagnera pas le château de Dammarie-les-Lys.



Qui mérite de poursuivre l’aventure ? Qui doit quitter la compétition ? À vous de trancher en votant pour votre élève favoris et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Bien entendu, ce sondage est purement indicatif : seuls les votes officiels sont pris en compte.

SONDAGE nominations semaine 11

Qui doit rester au château ? Anouk Théo Victor Résultats Vote

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.