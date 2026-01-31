« NCIS : Tony & Ziva » du 31 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur M6



NCIS du 31 janvier 2026 – Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la nouvelle série inédite « NCIS : Tony & Ziva ». Au programme ce soir, trois nouveaux épisodes.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







NCIS du 31 janvier 2026 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 8 : Armes fatales

À Paris, Tony, Ziva, Claudette et Boris s’infiltrent dans la convention Reigning Fire afin de déjouer les plans de Jonah contre l’entreprise et son PDG. Les deux groupes cherchent à atteindre la salle des serveurs : Tony et Ziva veulent récupérer les images du drone pour faire accuser Jonah de meurtre, tandis que Martine Aranow tente de pirater la base de données du marchand d’armes…

Saison 1 – épisode 9 : L’île de tous les dangers

Tony a suivi Jonah et Aaron Graves jusqu’à l’île espagnole de Zafira, où le PDG possède une propriété ultra-sécurisée sous vidéosurveillance permanente. Grâce à leur messagerie cryptée, Ziva parvient à localiser Tony et le rejoint avec Claudette et Boris. De son côté, elle confie à Sophie la mission d’emmener Tali à la Barbade, mais leur avion est piraté et détourné via le 9.4…



Saison 1 – épisode 10 : L’amour et le risque

Sur l’île de Zafira, Jonah a fait kidnapper Tali afin de forcer Tony et Ziva à cesser leurs actions contre lui. Alors qu’il cherche à prendre le contrôle de la salle des serveurs ultra-sécurisée de Reigning Fire grâce au 9.4, Boris compte exploiter une faille du malware pour s’en servir comme cheval de Troie. Tony et Ziva vont devoir réapprendre à se faire confiance et identifier leurs véritables alliés.

Rappel de la présentation de la série

Quelques années après avoir quitté le NCIS, Tony DiNozzo a fondé sa propre société de sécurité, tandis que Ziva David est à la tête d’une école de langues. Bien que séparés, ils se sont installés à Paris pour élever leur fille Tali et tenter de se reconstruire. Mais leur fragile équilibre est brutalement bouleversé par une cyberattaque visant l’entreprise de Tony, qui menace leur sécurité et celle de leur enfant. S’ensuit alors une traque haletante à travers l’Europe pour démasquer cet adversaire invisible.

Avec Michael Weatherly (Tony DiNozzo), Cote de Pablo (Ziva David), James D’Arcy (Henry Rayner-Hunt), Isla Gie (Tali DiNozzo), Amita Suman (Claudette Caron), Maximilian Osinski (Boris Peskov), Nassima Benchicou (Martine Aranow), Emmanuel Bonami (Pierre Galimard), Lara Rossi (Sophie Summers), Julian Ovenden (Jonah Markham), et Terence Maynard (Dr Lang)

L’équipe du « NCIS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+