« Disparue dans les Everglades » : votre téléfilm inédit ce 5 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

« Disparue dans les Everglades » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 5 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1, il s’intitule « Disparue dans les Everglades ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Disparue dans les Everglades » : l’histoire, le casting

Carly et Simone, deux étudiantes, profitent de leurs vacances pour s’offrir une escapade entre amies à Miami. Dès leur première soirée, elles font la connaissance de Pete, qui les invite à une fête sur la plage. Sur place, elles sont accueillies par Luke, l’ex-petit ami de Carly. Rapidement, la situation tourne au cauchemar : les deux jeunes hommes droguent les filles. Simone est prise de convulsions sur la plage et tombe dans le coma, tandis que Carly est enlevée, ligotée et bâillonnée, puis abandonnée au cœur des Everglades. Inquiète de ne plus avoir de nouvelles de sa fille, Beverly se rend à Miami et mène l’enquête avec l’aide de Ray.



Avec : Tori Spelling (Beverly), Nick Ballard (Ray), Tommi Rose (Carli), Nikki Nunziato (Simone)

Et à 16h, « Mon mari, disparu depuis 48H » (rediffusion)

Jackson Lewis est un homme politique en pleine ascension dans le Delaware. Le soir de sa victoire électorale, il propose à Laura, sa directrice de campagne, de prendre la tête de sa communication. Mais la fête tourne mal : la jeune femme fait un malaise et se réveille nue dans une pièce. Elle accuse alors Jackson d’abus, et ses avocats concluent un accord financier afin d’éviter tout scandale. Quelques mois plus tard, Jackson séjourne aux Bermudes avec sa compagne Aubrey, enceinte de sept mois. Tout semble idyllique jusqu’au jour où, après avoir reçu un message de sa mère, il disparaît sans laisser de trace. Déterminée à le retrouver, Aubrey mène ses propres recherches, avant de recevoir un courriel de Jackson lui expliquant qu’il a choisi de prendre ses distances. Présente elle aussi sur l’île, Rose Lewis révèle alors à Aubrey que Jackson a renoué avec son ancienne petite amie, Samantha.

Avec : Kate Mansi (Aubrey), Kelly McGillis (Rose), Brooke Burfitt (Samantha), Sean Stolzen (Jackson Lewis)