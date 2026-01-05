Ça commence aujourd’hui du 5 janvier 2026 : le sommaire

Par /

Publicité

Ça commence aujourd’hui du 5 janvier 2026, le sommaire – Ce lundi et pour bien commencer la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.


Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Ça commence aujourd’hui du 5 janvier 2026 : le sommaire
© Nathalie GUYON – FTV


Publicité

Ça commence aujourd’hui du 5 janvier 2026 à 13h55 « Esclavage, punitions : elles ont grandi dans une secte »

Ce lundi, Ça commence aujourd’hui propose un numéro inédit bouleversant. Faustine Bollaert recueille les témoignages de femmes qui ont grandi au sein d’une secte, marquées par l’esclavage, les punitions et l’emprise psychologique. Des récits forts et courageux, pour comprendre et briser le silence.

Et à 15h : « Victimes de cyberharcèlement : leur intimité a été violée » (rediffusion)

Maïa, Laura et Camélia ont été victimes de cyberharcèlement : des photos ou vidéos à caractère intime les concernant ont été divulguées sans leur consentement et largement partagées sur les réseaux sociaux. Cette atteinte grave à leur vie privée entraîne des conséquences dramatiques, pouvant conduire les victimes à une profonde détresse psychologique.


Publicité

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.

A LIRE AUSSI
Audiences 4 janvier 2026 : « Les tontons flingueurs » en tête devant « The Tomorrow War »
Audiences 4 janvier 2026 : « Les tontons flingueurs » en tête devant « The Tomorrow War »
« Mitterrand confidentiel » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (5 janvier 2026)
"Mitterrand confidentiel" : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (5 janvier 2026)
20h30 le dimanche du 4 janvier 2026 : les invités de Laurent Delahousse
20h30 le dimanche du 4 janvier 2026 : les invités de Laurent Delahousse
Les Enfants de la Télé du 4 janvier 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?
Les Enfants de la Télé du 4 janvier 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?


Publicité


Retour en haut