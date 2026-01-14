Audiences 13 janvier 2026 : « Face à face » leader devant « Qui veut gagner des millions ? »

Par /

Audiences 13 janvier 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la nouvelle saison de « Face à face ». Les deux épisodes inédits ont captivé 3,02 millions de téléspectateurs en moyenne pour 18% de pda.


C’est devant TF1 avec un inédit de « Qui veut gagner des millions ? », qui a captivé 2,86 millions de téléspectateurs pour 16,2% de pda.

© Christophe LARTIGE – France Télévisions – 3ème Oeil Productions


Audiences 13 janvier 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le film culte « Pretty Woman », qui a intéressé 1,71 million de téléspectateurs pour 10,9% de pda.

France 2 est loin derrière avec un inédit du « Grand échiquier », qui n’a été suivi hier soir que par 1 million de téléspectateurs pour 6,2%. C’est à peine mieux que « L’Anneau », déprogrammé faute d’audience suffisante.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

