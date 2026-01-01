Ici tout commence du 1er janvier : Clotilde menace Joséphine ! (résumé + vidéo épisode 1341 en avance)



Ici tout commence du 1er janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1341 – Plus de peur que de mal pour l’instant chez Clotilde ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Loup a réussi à arrêter le feu et tout le monde va bien. Mais Clotilde va menacer Joséphine et la faire chanter !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 1er janvier – résumé de l’épisode 1341

Après l’incendie survenu chez lui, Loup s’en sort avec une brûlure superficielle à la main. Face à Joachim et Clotilde, il ment en expliquant qu’il a allumé une bougie parfumée en rentrant tard. Il retrouve ensuite Joséphine, qui culpabilise. Loup la rassure, estimant que l’essentiel est que personne n’ait été gravement blessé. Malgré tout, Clotilde doute de la version de Loup et soupçonne Joséphine d’être impliquée. Elle en parle à Joachim et Marc, mais tous deux refusent d’y croire.

À l’internat, Joséphine réalise qu’elle a oublié son blouson chez les Guéraud. Or, celui-ci contient toujours le sachet de drogue donné par Bianca. Inquiète, elle confie la situation à Fleur, qui accepte de l’aider à le récupérer. De son côté, en cuisine, Loup avoue à Anouk qu’il était avec Joséphine lors de l’incendie. Anouk, qui doutait déjà de sa version, lui promet de garder le secret.



Chez les Guéraud, Joséphine et Fleur prétextent venir récupérer un livre pour pouvoir entrer. Elles tombent cependant sur Clotilde, qui a déjà trouvé le blouson et le sachet de drogue. Une fois Fleur partie, Joséphine avoue à Clotilde qu’elle était bien avec Loup et qu’elle est responsable de l’incendie. Elle affirme ne pas avoir repris la drogue… Clotilde reste sceptique et menace Joséphine d’appeler la police et de la renvoyer de l’Institut si elle ne rompt pas avec Loup !

À la ferme, Coline s’inquiète de l’intérêt que suscite César après que sa mère l’a encensé. Jalouse, elle intervient lorsqu’elle le voit parler à une autre élève… César rassure ensuite Coline en lui avouant qu’il l’a remarquée bien avant son arrangement avec Gaspard.

Olivia décide de se remettre au running, ce qui amuse Claire. De son côté, Solal abandonne son concept de « Noël du futur ». En courant aux marais, il rencontre Olivia, qui lui propose de devenir son coach sportif, en échange de son aide sur son nouveau projet de Master.

Ici tout commence du 1er janvier 2026 – extrait vidéo

