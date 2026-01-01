Audiences 31 décembre 2025 : « La Grande Soirée du 31 de Paris » loin devant « Le Grand Bêtisier du 31 »

Audiences 31 décembre 2025 – C’est France 2 est arrivé en tête des audiences dimanche soir pour le réveillon du 31 avec le prime en direct « La Grande Soirée du 31 de Paris », qui a réuni 3,24 millions de téléspectateurs pour 36% de pda.


C’est devant TF1 et « Le Grand Bêtisier du 31 », qui a été suivi par 2,64 millions de téléspectateurs pour 20,4% de pda.

Audiences 31 décembre 2025 : les autres chaînes

France 3 suit avec la rediffusion du téléfilm « Enquête parallèle », qui a rassemblé 1,29 million de téléspectateurs pour 9,2% de pda.

M6 suit avec la soirée inédite « M6 fête le 31 », qui a réuni que 1,15 million de téléspectateurs pour 8,3% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

