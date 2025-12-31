Ici Tout Commence spoiler : Joséphine mal, Loup a pris une lourde décision ! (vidéo épisode du 5 janvier)



Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’être en couple avec Joséphine ne va apporter rien de bon à Loup dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Elle souffre de dépendance affective et pour le réveillon du 31, sa surprise avec des bougies a déclenché un incendie chez Clotilde et Joachim !











Tout ça va déclencher la fureur de Clotilde et pour Joséphine, Loup va carrément décider de quitter sa famille d’accueil ! Dans quelques jours, Joséphine culpabilise et se confie à Fleur… Elle pense qu’il faudrait mieux pour le bonheur de Loup qu’elle le quitte. Elle a essayé de lui annoncer mais quand il l’a pris dans ses bras, elle n’a pas réussi…

Fleur pense qu’elle ne doit pas renoncer à leur couple et arrêter de culpabiliser…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1343 du 5 janvier 2026 : Joséphine culpabilise

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.