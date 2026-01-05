Ici tout commence du 5 janvier : Joséphine prend une lourde décision (résumé + vidéo épisode 1343 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 5 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1343 – Joséphine va prendre une lourde décision ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Elle décide de rompre avec Loup alors que de son côté, Lionel fait son grand retour à l’institut.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 5 janvier – résumé de l’épisode 1343

L’année commence mal pour Gary et Gaspard, complètement perdus en cours après avoir ignoré un mail d’Alice leur demandant d’imaginer un dessert autour de la galette des rois. Obligés d’avouer leur erreur, ils sont punis et doivent recommencer leur recette, malgré leur service prévu au Double A. Arrivés en retard, ils déclenchent la colère de Stanislas, qui se heurte violemment à Alice, refusant toute remise en question.

Malik se lasse des interminables monologues de Mattéo sur le rugby. Avec Zoé et Pénélope, ils lancent un pari chronométré, mais Malik et Mattéo finissent par piéger les filles pour récupérer des places de concert.



Publicité





Loup présente ses excuses à Joséphine pour le chantage exercé par Clotilde et lui fait une déclaration d’amour. En parallèle, la tension est extrême entre Clotilde et Joachim, ce dernier ne lui pardonnant pas d’avoir menacé Joséphine. Plus tard, en cuisine, Loup, encore blessé, refuse d’accorder son pardon à Clotilde. En fin de journée, Loup organise un dîner romantique pour Joséphine, mais elle met fin à leur relation, expliquant souffrir d’une dépendance affective.

Fleur retrouve Lionel devant l’Institut, accompagné de Juliette, sa nouvelle petite amie, et peine à masquer sa déception.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : un couple se forme, Anaïs et Billie sous le choc, les résumés jusqu’au 23 janvier 2026

Ici tout commence du 5 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.