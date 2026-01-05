Audiences 4 janvier 2026 : « Les tontons flingueurs » en tête devant « The Tomorrow War »

Audiences 4 janvier 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Les tontons flingueurs », qui a réuni 3,65 millions de téléspectateurs pour 19,7% de pda.


C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « The Tomorrow War », qui a intéressé 2,92 millions de téléspectateurs pour 17,6% de pda.

Audiences 4 janvier 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un inédit du magazine de « Capital », qui a intéressé 1,58 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.

France 3 suit avec la nouvelle série inédite « Dolomites : piégés au sommet », qui a été suivie par 1,48 million de téléspectateurs en moyenne pour 8,2% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

