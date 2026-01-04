Ici Tout Commence spoilers : un couple se forme, Anaïs et Billie sous le choc, les résumés jusqu’au 23 janvier 2026



Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 23 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre feuilleton culinaire « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2026.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, un couple va se former à l’institut : il s’agit de Lionel et Fleur ! Pendant ce temps là, le Prix Excellence Palace va être remis et l’hôtel d’application est en course. Mais Anaïs et Billie sont sous le choc en découvrant les membres du jury… Et pour cause, Romain Valdine en fait partie !

De leur côté, Gary et Léonard décident de jouer les Cupidon pour Thelma… Qui sera l’heureux élu ?

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 19 au 23 janvier 2026

Lundi 19 janvier 2026 à 18h05 (épisode 1353) : Anaïs fait face à un enjeu de taille. À l’Institut, Claire est sur tous les fronts. De leur côté, Fleur et Lionel tâtonnent.



Mardi 20 janvier 2026 (épisode 1354) : Anaïs et Billie découvrent avec stupeur le jury du Prix Excellence Palace. Claire et les élèves trouvent le remplaçant parfait en cuisine. Fleur monte en température.

Mercredi 21 janvier 2026 (épisode 1355) : Face à Billie, Anaïs est dans de beaux draps. Hector est au cœur des convoitises. Gary et Léonard jouent à Cupidon avec Thelma.

Jeudi 22 janvier 2026 (épisode 1356) : Ferdinand mène sa danse. Fleur abat ses cartes. Chez les Leroy, Bérénice fait des étincelles.

Vendredi 23 janvier 2026 (épisode 1357) : À l’Hôtel Jourdain, Billie se fait cuisiner. Jim et Carla sont en révolution. Thelma fait tomber le masque.

